Calciomercato Inter, ‘carta’ Perisic | Cessione con scambio

Tutto da decifrare il futuro di Ivan Perisic in prestito dall’Inter al Bayern Monaco. Proprio il croato potrebbe rappresentare la giusta pedina di scambio.

Quando la situazione attuale sarà tornata alla normalità, l’Inter dovrà fare i conti con un calciomercato estivo che si preannuncia ricchissimo sia in entrata che in uscita. Da risolvere soprattutto le questioni legate ai calciatori attualmente in prestito in giro per l’Europa: da Nainggolan al Cagliari a Icardi al PSG fino ad arrivare a Ivan Perisic al Bayern Monaco. Proprio il futuro dell’esterno croato partito la scorsa estate è oggetto di discussione con la dirigenza bavarese. L’ex Wolfsburg infatti potrebbe aver convinto la società tedesca ad investire nel suo riscatto dall’Inter, seppur a cifre inferiori rispetto a quelle inizialmente concordate. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

Calciomercato Inter, il Bayern vuole lo sconto per Perisic | Scambio con Tolisso

Nonostante la volontà di trattenere il giocatore a Monaco, il Bayern potrebbe provare a strappare uno ‘sconto’ sui milioni sui 20 milioni fissati in estate come prezzo per il riscatto di Perisic. Nei giorni scorsi inoltre si era parlato anche di una possibile contropartita tecnica come Javi Martinez per ammortizzare il tutto.

Proprio la via dello scambio potrebbe essere quella giusta per definire il futuro dell’esterno della nazionale croata. Secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset’ Marotta starebbe cercando di risolvere il problema ‘sconto’ impostando uno scambio con Corentin Tolisso. Si tratta di una soluzione utile a non perdere dal punto di vista economica, oltre che per regalare a Conte un campione del mondo per migliorare il livello del centrocampo. Sul giovane francese in passato ci fu anche l’interesse di altre società di Serie A come Juventus e Napoli.

