Calciomercato Juventus, idea scambio per la fascia | Sfida all’Inter

La Juventus non intende perdere terreno anche durante l’emergenza coronavirus: sfida a distanza con l’Inter, idea scambio per la fascia

La Juventus non si ferma. Continua il lavoro sotto traccia del club bianconero per quanto riguarda il calciomercato. Tanti i nomi sulla lista di Paratici per cercare così di aumentare il tasso tecnico della formazione di Maurizio Sarri.

Calciomercato Juventus, sprint per Emerson Palmieri. ‘Pericolo’ Inter

Come svelato dal quotidiano sportivo ‘Tuttosport’ il terzino sinistro del Chelsea, Emerson Palmieri, ex di Roma e Palermo, sarebbe pronto per il suo ritorno in Italia. A gennaio c’è stato un forte interessamento dell’Inter, ma su di lui c’è sempre la Juventus. Pupillo di Sarri, i due hanno lavorato alla grande proprio a Londra: per il club bianconero ci sarebbe anche un’idea di scambio con Alex Sandro, operazione simile a quella con il Manchester City tra Cancelo e Danilo.

Ora che gli Europei sono stati spostati all’estate 2021, nella prossima sessione di calciomercato lo stesso italo-brasiliano potrebbe pensare ad una nuova avventura quando finirà l’emergenza Coronavirus. Cresciuto calcisticamente in Italia, si è consacrato definitivamente nella Capitale diventando un giocatore-chiave ed indispensabile sia come terzino in una difesa a quattro che laterale in quella a quattro.

Al momento si tratta soltanto di una succosa indiscrezione di calciomercato: quando tutto sarà finito, si capirà la strategia migliore della Juventus per rinforzare la rosa a disposizione.

