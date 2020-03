Calciomercato Inter, erede Lautaro | Rischio ‘beffa’ per Marotta

La situazione di Lautaro Martinez resta in bilico e l’Inter pensa a un suo sostituto. Intanto rischia di allontanarsi un big messo nel mirino

È una buona stagione quella dell’Inter che può ancora lottare per vincere dei trofei. Negli ultimi mesi c’è stato qualche passo falso di troppo, ma un posto in Champions League è ormai garantito e per quanto riguarda Coppa Italia ed Europa League la lotta per il titolo è ancora aperta. Nel frattempo la società inizia a pensare al prossimo calciomercato che vivrà ancora una volta da protagonista.

Le operazioni dei nerazzurri, però, dipenderanno anche dalla situazione di Lautaro Martinez che potrebbe partire nei prossimi mesi. L’argentino sta vivendo una grande stagione e l’interesse del Barcellona è ormai noto da diverso tempo. Per rimpiazzarlo in caso di addio, si è pensato a un altro big di attacco, ovvero Pierre-Emerick Aubameyang.

Calciomercato Inter, strada difficile per Aubameyang: si è proposto al Real Madrid

L’Inter potrebbe fare un tentativo per il francese naturalizzato gabonese ma la strada da percorrere presenta molte buche. La concorrenza è agguerrita e per questo sarà difficile strapparlo alle big, anche se i soldi che arriverebbero dalla cessione di Lautaro potrebbero dare una mano.

Aubameyang va verso i 31 anni che compirà a giugno ma si sente bene e vuole competere ai massimi livelli in Europa. Come riporta ‘Defensa Central’, l’attaccante classe 1989 si sarebbe proposto al Real Madrid, alla ricerca di un nuovo bomber. Le ‘Merengues’ potrebbero cogliere la palla al balzo e mettere a segno il colpo, con annessa ‘beffa’ per l’Inter.

Il gabonese intanto continua a fare la differenza all’Arsenal, dove quest’anno ha realizzato 20 reti in 31 gare giocate.

