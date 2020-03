Calciomercato Milan, coronavirus: affare a rischio | Agente fiducioso

Il ‘Coronavirus’ potrebbe avere conseguenze anche sul calciomercato Milan: con lo stop del campionato il riscatto si complica.

Lo stop del calcio europeo per l’emergenza ‘Coronavirus’ ha conseguenze anche per il Milan. I rossoneri, prima della sospensione della Serie A, stava vivendo una fase di grande incertezza: gli scossoni dirigenziali operati da Ivan Gazidis avevano incrinato l’equilibrio del club meneghino. Anche il futuro di Pioli è sembrato entrare in un tunnel senza ritorno, in cui le prestazioni sul campo della sua compagine non avrebbe avuto alcuna rilevanza. Il fantasma di Rangnick incombe. Ma il tecnico emiliano non è l’unico rossonero il cui futuro appare in bilico.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, incertezza Rangnick | Il piano B di Gazidis

Milan, si complica il riscatto di Saelemaekers? L’agente non ha dubbi

Oltre a Pioli, anche Alexis Saelemaekers potrebbe veder sfumare la possibilità di rimanere al Milan. Secondo il quotidiano ‘DH’, infatti, il riscatto del belga in rossonero sarebbe legato alle prestazioni sportive che, però, sono state interrotte dal ‘Coronavirus’. La sospensione del campionato italiano potrebbe negare a Saelemaekers la possibilità di convincere il ‘Diavolo’ ad esercitare il riscatto. Arrivato a Milano a gennaio dall’Anderlecht, in un prestito semestrale oneroso costato ai rossoneri 3,5 milioni di euro, Saelemaekers stava iniziando ad ingranare con la maglia del Milan. Il club meneghino, per riscattare il belga, dovrebbe sborsare ulteriori 3,5 milioni di euro a fine stagione. Lo stop dovuto all’emergenza Coronavirus potrebbe influire sull’esito dell’operazione? Non a giudizio dell’entourage del giocatore, dal quale emerge che non ci sono dubbi sul fatto che resterà al Milan.

LEGGI ANCHE >>>Milan, nuovo affare con la Juventus | C’è un’altra squadra di mezzo

Il futuro di Saelemaekers al Milan quindi non pare in discussione: i rossoneri dovrebbero comunque esercitare il diritto di riscatto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, Dybala si prende la Juventus | Messaggio chiaro

Coronavirus, il presidente di Serie A senza freni | ”Un’idiozia”

Calciomercato, Messi si oppone | Salta il colpo in Serie A