Calciomercato, accordo Raiola-Real | Juventus in pericolo!

Il Real Madrid vuole ritornare ai vertici del calcio mondiale e per farlo, Florentino Perez si affiderà a Raiola: la Juventus può pagarne le conseguenze.

Uno degli agenti più influenti del mercato mondiale è Mino Raiola: nella scorsa estate, per intenderci, ha portato Matthijs de Ligt alla Juventus per 75 milioni di euro. Potrebbe essere proprio il procuratore italo-olandese il ‘Deus Ex-Machina’ a cui si affiderebbe Florentino Perez per riportare il Real Madrid sulle galassie di competenza. Diverse sono le stelle legate a Raiola ed il prossimo mercato del club spagnolo si prospetta a dir poco galattico. Anche la Juventus potrebbe subire le conseguenze del sodalizio fra Raiola ed il Real Madrid.

Calciomercato Juventus, Raiola spinge de Ligt al Real Madrid

Florentino Perez ha deciso di porre un rimedio alle grane del Real Madrid e per farlo, il patron dei ‘Blancos’, conosce solamente un modo: mettere mano al portafoglio. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, Raiola ha raggiunto un accordo con Perez per il trasferimento in estate di almeno uno dei suoi top player. Top player che potrebbe essere proprio de Ligt, considerato che in Spagna continuano a ipotizzare un divorzio tra le ‘Merengues’ e il suo capitano Sergio Ramos. L’ex capitano dell’Ajax è alla sua prima stagione in bianconero: un banco di prova importante, in cui il difensore classe ’99 si sta cimentando con grande spirito di sacrificio. Una laurea nella prestigiosa scuola difensiva italiana, che potrebbe proiettare de Ligt nell’Olimpo dei grandi interpreti del ruolo.

Convincere la Juventus a privarsi dell’olandese, per quanto Raiola possa spingere, rimane un’impresa titanica. La potenza economica ed il fascino di cui dispone il Real Madrid, però, impongono quantomeno di non imporre limiti al club iberico. Nel patto siglato fra Raiola e Florentino Perez, poi, non si parla solamente di de Ligt ma anche di Pogba, Haaland e Malen, tre però che sono già in orbita ‘Merengues’.

