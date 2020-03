Calciomercato Juventus, occhi sul gioiello brasiliano | Arriva la conferma

La Juventus continua a puntare un giovane talento brasiliano: arriva la conferma del presidente dell’interesse bianconero

La Juventus è una società che punta molto ogni sui giocatori giovani in prospettiva futura. L’interesse del CFO bianconero, Fabio Paratici, questa volta sembrerebbe essersi posato su un attaccante del Santos classe 2002. Stiamo parlando di Kaio Jorge, attaccante brasiliano che nonostante la sua giovane età, sembrerebbe aver suscitato l’interesse di molte squadre. Secondo quanto riportato da ‘goal.com‘, anche il presidente del Santos, José Carlos Peres, avrebbe confermato l’interesse italiano. In prospettiva il brasiliano potrebbe essere un grande colpo, anche se il prezzo del calciatore non sarà sicuramente basso. Infatti l’attaccante avrebbe una clausola nel contratto di 50 milioni e difficilmente il club proprietario del cartellino lo farà partire per meno di 30 milioni. Vedremo se i bianconeri si convinceranno ad investire su questo piccolo fenomeno paragonato a Neymar

