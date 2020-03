Calciomercato Inter, erede Skriniar | Affare shock in Serie A

Nel prossimo calciomercato più di un top club europeo potrebbe provare a strappare Skriniar all’Inter. Possibile tentativo in Serie A dei nerazzurri per l’erede dello slovacco

Perlomeno fino allo stop causa coronavirus, la stagione di Skriniar è stata tutto tranne che straordinaria. Decisamente meglio ha fatto il suo compagno di reparto Stefan de Vrij, ad oggi indubbiamente uno dei migliori in Europa. Come Godin, lo slovacco ha patito il passaggio alla difesa a tre che ha modificato certi meccanismi costringendolo a una interpretazione più audace del ruolo. Gli ammiratori dell’ex Sampdoria non sono comunque fuggiti, anzi qualcuno di loro – vedi PSG, Real e soprattutto Manchester City – sarebbero pronti a tornare all’assalto nel prossimo calciomercato estivo.

Calciomercato Inter, erede Skriniar: pista clamorosa in Serie A!

Per cedere Skriniar dovrebbe comunque arrivare una proposta molto importante, da almeno 80 milioni di euro. Parliamo di una cifra alla portata dei clubs sopracitati, per questo la partenza da Milano del classe ’95 di Ziar nad Hronom non è peregrina. Finora per l’eredità del numero 37, in caso invece di permanenza uno dei candidati più forti a diventare capitano dopo Handanovic, sono stati sempre accostati giocatori di società straniere o giovani di grande prospettiva come Kumbulla del Verona, tuttavia non si può escludere un tentativo da parte di Marotta per un big della nostra Serie A. In particolare per Kalidou Koulibaly, che ora De Laurentiis sembra propenso a lasciar partire. L’operazione non è impossibile dato che negli ultimi mesi si è instaurato un ottimo rapporto tra le due società come confermato anche dall’affare Politano.

Il Napoli valuta il 28enne senegalese sui 100 milioni di euro, cifra raggiungibile dall’Inter con un paio di contropartite tecniche. L’offerta dei nerazzurri potrebbe essere intorno ai 60 milioni cash più Stefano Sensi, giocatore molto apprezzato da Gattuso, e Kwadwo Asamoah visto che lo stesso tecnico azzurro ha bisogno di rinforzi sulle corsie esterne.

