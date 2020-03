Calciomercato Inter, sostituto Sanchez | Possibile ‘sgarbo’ al Milan

Le ultime di calciomercato si concentrano sul possibile rimpiazzo del cileno Alexis Sanchez destinato a far ritorno nel Manchester United

A meno di colpi di scena il futuro di Alexis Sanchez non sarà all’Inter. Nei piani del club nerazzurro, ad oggi, non c’è infatti l’intenzione di tenersi il cileno anche l’anno prossimo trattando col Manchester United il rinnovo del prestito o addirittura l’acquisto a titolo definitivo del cartellino. Anche se non soprattutto a causa dell’operazione alla caviglia, l’attaccante classe ’88 non è riuscito a lasciare il segno. Chi al suo posto? Per rimpiazzare il giocatore esploso anni fa nell’Udinese, Beppe Marotta e Antonio Conte puntavano forte su Mertens, ma l’attaccante belga è prossimo a rinnovare col Napoli.

Calciomercato Inter, post Sanchez: ‘scippo’ al Milan

Ieri, invece, è stata rilanciato dalla Germania la candidatura di Mario Gotze, lui sicuro futuro svincolato dato che viene dato per impossibile il prolungamento col Borussia Dortmund del contratto in scadenza a giugno. Il classe ’92 tedesco è però da qualche anno in evidente parabola discendente, e poi per il post Sanchez – considerata pure la probabile partenza in prestito di Esposito – Conte potrebbe volere un giocatore più ‘fisico’ e già conoscitore della nostra Serie A. A tal proposito non si può escludere un ritorno di fiamma per Ante Rebic, già nel mirino l’estate scorsa. Rumors di calciomercato provenienti dalla Spagna sostengono che il 26enne croato potrebbe decidere di lasciare il Milan, dove è giunto in prestito biennale, qualora i rossoneri non riuscissero a qualificarsi almeno per la prossima Europa League. Parentesi: causa emergenza coronavirus c’è il forte rischio che questa stagione possa saltare del tutto, e in caso di stop definitivo i rossoneri (settimi in classifica) sarebbe fuori dalle coppe europee…

L’Inter vanta buoni rapporti con l’Eintracht Francoforte, proprietaria del cartellino del calciatore che si era rilanciato dopo una pessima prima parte di stagione, per cui potrebbe riuscire a strappare un accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

