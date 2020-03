Calciomercato, addio Sergio Ramos | Assalto al big della Serie A

Sergio Ramos potrebbe lasciare il Real Madrid dopo tantissime stagioni. Così il presidente Florentino Perez vuole correre ai ripari: assalto al top player della Serie A

Lo storico capitano del Real Madrid, Sergio Ramos, potrebbe lasciare il club spagnolo dopo tantissimi anni da protagonista come svelato dal portale don balon. Dopo quindici anni con la maglia dei blancos tutto potrebbe cambiare improvvisamente salutando tutti come uno dei migliori calciatori della storia.

Calciomercato Inter, assalto del Real per Skriniar

Così il presidente del Real, Florentino Perez, non vuole farsi trovare impreparato e così starebbe pensando al suo sostituto proveniente dalla Serie A. Nell’agenda di Zidane e del numero uno del club spagnolo ci sarebbe il nome di Milan Skriniar, centrale slovacco dell’Inter come riportato dallo stesso portale spagnolo. Il Real avrebbe bisogno subito di un giocatore con le sue caratteristiche visto che Varane è cresciuto alla grande, ma non è un leader. Nacho e Militao, invece, non assicurano quella continuità di rendimento per una big d’Europa.

All’età di 25 anni il difensore nerazzurro potrebbe dire addio all’Inter per una nuova avventura entusiasmante della sua carriera. Ottimo nelle chiusure in fase difensiva, bravo a costruire dalle retrovie: la sua valutazione si aggira intorno agli 80 milioni di euro. In poco tempo è diventato uno dei prospetti più interessanti del panorama internazionale: così l’ex Samp potrebbe anche sbarcare in Liga spagnola.

