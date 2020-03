Calciomercato Inter, erede Lautaro | Simeone rovina i piani di Marotta

I due bomber dell’Arsenal sarebbero corteggiati da molte squadre, uno dei due dall’Inter, ma l’Arsenal avrebbe le idee chiare: uno parte ed uno resta

Con il campionato e le competizioni internazionali ferme, l’Inter si concentra sulla prossima finestra di mercato. L’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, avrebbe messo nel mirino l’attaccante dell’Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, da acquistare in caso di partenza di Lautaro Martinez. Anche l’altro attaccante dei ‘Gunners’, Alexandre Lacazette, sarebbe corteggiato da molti club europei. La squadra del nord di Londra sembrerebbe avere le idee chiare, uno può partire e l’altro resta.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, idea scambio per la fascia | Sfida all’Inter

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, non solo il vice Handanovic | Doppio colpo in A

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, futuro segnato | ”Ibra andrà via”

Calciomercato Inter, l’Arsenal ha deciso: uno tra Aubameyang e Lacazette può partire

In casa Inter si continua a ragionare a come sopperire alla possibile partenza di Lautaro Martinez direzione Barcellona. Uno dei nomi accostati ai nerazzurri è quello di Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante dell’Arsenal. Secondo il quotidiano spagnolo ‘AS’, ci sarebbe il forte interesse dell‘Atletico Madrid per l’altro attaccante dei ‘gunners’, Alexandre Lacazette. Il bomber francese sarebbe un vecchio pallino di Simeone, infatti già nel 2007, quando il giocatore era al Lione, i ‘colchoneros’ sarebbero stati vicini ad acquistarlo, ma poi vennero fermati dal TAS che confermò il blocco del mercato per la squadra spagnola. Ora la società di Madrid sembrerebbe pronta a tornare all’assalto ed a Londra avrebbero già le idee chiare sul da farsi.

Infatti il club londinese sarebbe più propenso a lasciar partire Lacazette, poiché il nuovo progetto dovrebbe costruirsi intorno ad Aubameyang, ritenuto un punto fermo della squadra. Questa decisione allontanerebbe inevitabilmente l’attaccante del Gabon dall’Inter e porterebbe Marotta a cercare altrove il post Lautaro.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, ‘irrompe’ Mourinho | Sorpasso per il bomber