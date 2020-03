Calciomercato Milan, futuro segnato | “Ibra andrà via”

Il rapporto fra Ibrahimovic ed il Milan rimane sempre più in bilico: l’arrivo di Rangnick potrebbe essere decisivo sulla decisione dello svedese.

Il 2020 ha riportato Ibrahimovic al Milan. Un matrimonio che si è realizzato dopo anni di riavvicinamenti, e che ora rischia di essersi già consumato. Ibra con il ‘Diavolo’ parte II è stato interrotto ancor più precocemente dallo stop dovuto al ‘Coronavirus’. Lo svedese, nel breve periodo avuto a disposizione, ha avuto il merito di riportare grande entusiasmo nell’ambiente milanista. Il suo impatto, però, rischia di essere un fuoco di paglia. Il futuro di Zlatan al Milan sembra essere legato indissolubilmente all’arrivo di Ralf Rangnick.

Calciomercato Milan, Ibrahimovic verso l’addio | Le ultime

L’amore, rinnovato, fra il Milan ed Ibrahimovic potrebbe essere già finito. Secondo quanto rivelato da ‘Sky Sport’, infatti, sono diminuite di parecchio le possibilità che il bomber svedese rimanga a Milano. L’arrivo di Rangnick significherebbe una svolta ‘green’ per il ‘Diavolo’: i rossoneri cercherebbero di ringiovanire la rosa, puntando su calciatori di prospettiva per risalire ai vertici. In merito si è espresso Gianluca Di Marzio dichiarando: “Io non penso che Ibra rimarrà al Milan”. Le speranze di vedere Ibrahimovic in rossonero anche nella prossima stagione sono sempre meno. Il destino dello svedese è incerto come quello del Milan, tanti sono i dubbi e poche le certezze da cui ripartire. Insieme a Zlatan, anche la panchina di Pioli appare sempre più traballante.

L’arrivo di Rangnick allontana Ibrahimovic dal Milan: lo svedese sarebbe sempre più vicino all’addio.

