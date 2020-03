Calciomercato Juventus e Inter, obiettivo Griezmann | Indizio ufficiale!

Dalla Spagna arriva l’indizio di mercato per l’attaccante: avrebbe già scattato le foto con la nuova maglia della prossima stagione

Al centro delle trattative di mercato per la prossima stagione, ci sono sicuramente Barcellona ed Inter. I catalani seguono ormai da tempo l’attaccante nerazzurro, Lautaro Martinez. Nella trattativa il club spagnolo potrebbe inserire Antoine Griezmann, su cui però ci sarebbe anche l’interesse della Juventus. L’indiscrezione sulla possibile partenza dell’attaccante del Barcellona, arriverebbe proprio dalla Spagna. Il francese ha già scattato le foto con la prossima maglia.

Calciomercato Juventus e Inter, Griezmann si allontana: posa con la nuova maglia

In estate potrebbe prendere vita l’ennesimo derby d’Italia tra Inter e Juventus, ma in chiave mercato. Sia i nerazzurri che i bianconeri, avrebbero messo gli occhi sull’attaccante del Barcellona, Antoine Griezmann, che sembrava non essere ritenuto un giocatore indispensabile dai bluagrana. La società nerazzurra, visto l’interesse catalano per Lautaro Martinez, sembrava in vantaggio nella trattativa, ma dalla Spagna arriva l’indiscrezione che allontana il francese dall’Italia. Secondo quanto riportato da ‘El Mundo Deportivo‘, l’attaccante francese, insieme a Lionel Messi, avrebbe già scattato le foto per promuovere la nuova maglia del Barcellona per la prossima stagione.

Questo lascerebbe intendere che i blaugrana farebbero affidamento sulla presenza in rosa del calciatore anche per la prossima stagione, allontanando dalle due squadre italiane interessate a lui. Un indizio di mercato importante, ma come ben sappiamo, nel calciomercato tutto è possibile, anche improvvisi cambi di rotta.

