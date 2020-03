Calciomercato Juventus, si complica l’affare con l’Ajax | Rinnovo in vista

Si complicano i piani della Juventus sul talento dell’Ajax: la stellina olandese, da tempo seguita da Paratici, potrebbe rinnovare con i ‘Lancieri’.

La Juventus è sempre attenta ai talenti in prospettiva: negli ultimi anni ha raccolti i frutti di questa politica vedendo esplodere giocatori come Bentancur e Dybala. Questa estate Paratici potrebbe rinnovare l’asse di mercato con l’Ajax: l’anno scorso, infatti, la Juventus ha acquistato dai ‘Lancieri’ per 75 milioni di euro Matthijs de Ligt. I bianconeri hanno anticipato tutti sul difensore classe ’99, ma hanno dovuto mettere mano al portafogli con generosità. L’obiettivo di Paratici questa volta non è ancora maggiorenne, ma l’imminente rinnovo con l’Ajax potrebbe farne lievitare il prezzo.

Calciomercato Juventus, si complica Gravenberch | Rinnovo in vista con l’Ajax

La Juventus, da tempo, ha messo gli occhi su Ryan Gravenberch. Il centrocampista olandese classe 2002 è fra i prospetti più interessanti in Europa: Gravenberch, nonostante la giovane età, ha già collezionato 11 presenze e 3 reti con la maglia dell’Ajax. Il possibile affare fiutato da Fabio Paratici, però, rischia di complicarsi molto. Marc Overmars, direttore sportivo dei ‘Lancieri’, ha dichiarato a ‘LAROMA24.IT’ che il rinnovo di Gravenberch sarebbe ormai vicino. Il prolungamento del contratto del classe 2002 potrebbe renderne molto più difficile l’acquisto da parte della Juventus. In quel caso i bianconeri dovrebbero essere pronti a spendere una grossa cifra per raggiungere l’olandesino. La Juventus non è l’unica società italiana ad essere interessata a Gravenberch, anche la Roma continua a monitorare la situazione con grande attenzione.

La Juventus continua a monitorare Gravenberch, ma il diesse dell'Ajax ha rivelato che il rinnovo è vicino: chi vuole il talento olandese deve essere pronto a rimpolpare le casse dei 'Lancieri'.

