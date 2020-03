Calciomercato Juventus, ‘irrompe’ Mourinho | Sorpasso per il bomber

Potrebbe esserci ancora Mourinho sulla strada della Juventus: questa volta lo ‘Special One’ potrebbe anticipare i bianconeri sul colpaccio estivo.

Nella sua storia più che centennale la Juventus ha avuto innumerevoli rivali. In Italia molti uscirono sconfitti dalla rivalità con il club piemontese, mentre in Europa la sorte è stata tendenzialmente più avversa ai bianconeri. Chi è riuscito a vincere la Juventus, sia in Italia che in Europa, è stato José Mourinho. Lo ‘Special One’ con l’Inter ha sollevato il ‘Triplete’, riuscendo in un’impresa mancata dai bianconeri nonostante gli otto scudetti consecutivi.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus e Inter, obiettivo Griezmann | Indizio ufficiale!

L’ultima volta che Mourinho ha incontrato la Juventus, poi, è uscito vincitore dall’Allianz Stadium. Nella sfida di Champions League dell’anno scorso, in cui il suo Manchester United ha piegato la nuova compagine di Cristiano Ronaldo. Portoghese anch’esso, ma che a differenza di Mou ha avuto maggiore successo nel suo periodo coi ‘Red Devils’. Questa estate, invece, il tecnico portoghese potrebbe rovinare i piani della Juventus sul mercato.

Calciomercato Juventus, anche Mourinho vuole Haaland | Le ultime

Le grandi manovre della Juventus per l’attacco del futuro sono iniziate: Paratici è al lavoro per siglare il rinnovo di Paulo Dybala, risultato positivo al coronavirus nella giornata di ieri, e intanto prepara il grande colpo estivo. Fra gli obiettivi, nemmeno troppo velati, della Juventus ci sarebbe anche Erling Haaland. Il prodigio classe 2000 del Borussia Dortmund fa gola a mezza Europa, ma nell’estate in cui Barcellona e Real Madrid potrebbero essere impegnate a mettere le mani su Neymar e Mbappe, la Juventus potrebbe avere l’occasione giusta. Secondo ‘Don Balon’, però, Mourinho avrebbe chiesto con grande forza Haalandal Tottenham. Un indizio su una possibile partenza di Harry Kane, magari con destinazione Madrid. La concorrenza degli ‘Spurs’, ricchi ed arricchiti da un possibile addio di Kane, potrebbe compromettere i piani di Paratici e della Juventus. E Haaland rischierebbe, così, di rimanere una chimera sempre e solo sfiorata dalla Vecchia Signora.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, pronti tre rinnovi | Manca solo la firma

Fra la Juventus e Haaland potrebbe inserirsi Mourinho, il rivale di una vita che si fa nemico anche sul mercato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, erede Lautaro | Rischio ‘beffa’ per Marotta

Serie A, Scudetto e stipendi giocatori | Presidente all’attacco!

Calciomercato Milan, coronavirus: affare a rischio | Agente fiducioso