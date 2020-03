Calciomercato Inter, non solo il vice Handanovic | Doppio colpo in A

Tra le altre cose l’Inter di Marotta è a caccia anche di un secondo portiere da affiancare a Samir Handanovic in vista della prossima stagione. Spunta un nome nuovo.

Uno sguardo al presente ed uno al futuro per l’Inter che deve iniziare a pensare seriamente al destino della propria porta. Per ora a dispetto dell’età che avanza, Samir Handanovic continua a sfornare prestazioni di alto livello abbinate perfettamente ad una personalità e ad una leadership da capitano che è molto gradita dall’intero ambiente. Difficile dunque pensare a chi verrà dopo lo sloveno che a luglio però varcherà la soglia dei 36 anni. Per la sua sostituzione nei mesi scorsi si è parlato con grossa insistenza di Ionut Radu, già di proprietà dell’Inter e dell’argentino dell’Udinese Juan Musso. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, erede Skriniar | Affare shock in Serie A

Calciomercato Inter, non solo Musso e Radu: spunta anche Sepe ed un ritorno di fiamma

La suggestione estera per la porta nerazzurra porta a Kepa del Chelsea, mentre in Italia fino ad ora il candidato numero uno è sempre stato Musso. L’estremo difensore dell’Udinese non sarebbe però l’unico made in Italy, ed anzi secondo quanto sottolineato da Gianluca Di Marzio a ‘Sky Sport’ il nuovo che avanza potrebbe arrivare dal Parma.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, coronavirus: affare a rischio | Agente fiducioso

Un nome come vice-Handanovic può essere infatti l’ex napoletano Luigi Sepe per il quale si incontrerebbero certamente meno difficoltà. Il problema legato a Musso infatti risiede nel fatto che l’argentino ambisce comunque ad una maglia da titolare. Questione che al contrario non si porrebbe con Sepe, che potrebbe rappresentare l’alternativa giusta.

Non va inoltre esclusa un’eventuale doppia operazione con il Parma visto l’interesse dei nerazzurri anche per Mattia Darmian, esperto esterno italiano capace di giocare indistintamente su entrambe le corsie. L’ex Manchester United è un profilo gradito a Conte che potrebbe avere così un jolly di fascia, eventualmente con la formula del prestito.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, accordo Raiola-Real | Juventus in pericolo!

Calciomercato Juventus, occhi sul gioiello brasiliano | Arriva la conferma