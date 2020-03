Emergenza coronavirus, nuova autodichiarazione | Scarica QUI il modulo

L’Italia è ancora alle prese con l’emergenza Coronavirus. Con il nuovo decreto del 22 marzo sono cambiate nuovamente le disposizioni con il divieto di spostarsi da un Comune all’altro se non per alcune necessità o per motivi di lavoro e salute. Infine, è possibile continuare a spostarsi all’interno dello stesso soltanto in “situazione di necessità” per cercare di abbassare la soglia dei contagi a causa del COVID-19.

Qui in basso è possibile scaricare la nuova autodichiarazione emanata dal Governo dopo il decreto del 22 marzo: restate in casa il più possibile.

SCARICA IL MODULO DI AUTODICHIARAZIONE