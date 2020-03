Calciomercato Juventus, mossa Paratici | Contatti avviati!

La Juventus sposta il mirino per il mercato in Spagna, occhi su un’ala di qualità del Valencia: primi contatti già avviati

Si iniziano a delineare quali potrebbero essere gli obiettivi di mercato per la prossima stagione. La Juventus sembrerebbe avere la priorità di rafforzare le fasce della retroguardia, visto che i terzini continuano a non convincere e trovare un nuovo bomber in attacco. Ma il nuovo obiettivo sembrerebbe essere un’ala ed arriverebbe dalla Spagna. Primi contatti avviati con il Valencia per l’acquisto di qualità.

Calciomercato Juventus, si guarda in Spagna: occhi su Ferran Torres

Come riporta ‘Tuttosport‘, la Juventus sposta lo sguardo in Spagna, dove avrebbe puntato un centrocampista di qualità spagnolo. Stiamo parlando di Ferran Torres, calciatore del Valencia. Il classe 2000 sta vivendo un’ottima stagione in Spagna, sei gol e sette assist messi a segno fino ad ora. Ad aver attirato l’attenzione di Fabio Paratici, insieme alle sue ottime qualità, sarebbe il contratto con scadenza nel 2021. Ad oggi il rinnovo sembrerebbe ancora lontano e quindi il club valenciano dovrà prendere in considerazione anche la cessione del calciatore per non perderlo a zero. Il prezzo dello spagnolo si aggirerebbe intorno ai 50 milioni euro, ma vista la situazione contrattuale, potrebbe anche abbassarsi.

La concorrenza per il calciatore è molta, anche Real Madrid e Barcellona lo avrebbero messo nel mirino. La Juventus però potrebbe avere una carta in più, Cristiano Ronaldo. Infatti al calciatore potrebbe intrigare la possibilità di giocare insieme al fenomeno portoghese.

