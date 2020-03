Juventus, Paratici anticipa Zidane | Bernardeschi l’asso nella manica

L’ex fantasista della Fiorentina potrebbe lasciare i bianconeri nel prossimo calciomercato estivo. Possibile inserimento nella trattativa per Ferran Torres, che piace anche al Real Madrid.

L’emergenza coronavirus blocca il calcio, ma non i rumors di mercato e le strategie delle società per la prossima estate. Uno dei talenti che si è messo maggiormente in evidenza nella stagione in corso è Ferran Torres, gioiello del Valencia che ha catturato l’attenzione del Real Madrid e in Italia della Juventus. L’esterno offensivo classe 2000 è stato più volte visionato dagli scout bianconeri, con il CFO Paratici che monitora attentamente la situazione intorno al canterano dei ‘Pipistrelli’.

Torres prima dello stop aveva messo a referto 6 reti e 7 assist in tutte le competizioni con la maglia del Valencia, segnando anche nel match di ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Atalanta. La squadra di Celades è stata eliminata dalla ‘Dea’, ma questo non ha impedito al baby spagnolo di mostrare le proprie qualità nel doppio incrocio contro Ilicic e compagni.

Calciomercato Juventus, carta Bernardeschi nell’affare per Ferran Torres

Su Ferran Torres è forte il pressing del Real Madrid, con la Juventus che deve far fronte al possibile assalto dei ‘Blancos’ di Zidane per il nazionale Under 21. Il giocatore è attualmente in scadenza nel 2021, con il Valencia che punta a rinnovargli il contratto fino al 2025 e trovarsi così in posizione di forza al momento di un’eventuale trattativa per la cessione. Torres ha una clausola di 100 milioni di euro, ma realisticamente il suo cartellino si aggiorna intorno ai 40-50 milioni.

La Juve in questo contesto, anche per anticipare le mosse del Real, potrebbe inserire nell’affare il cartellino di Federico Bernardeschi. L’ex Fiorentina rischia il taglio la prossima estate e può essere un profilo gradito alla dirigenza spagnola per cercare di avere il via libera per il cartellino di Torres. La ‘Vecchia Signora’ è in piena corsa, con Bernardeschi che potrebbe rivelarsi una preziosa carta per soffiare il talento iberico all’ex Zidane.

