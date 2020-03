Calciomercato Juventus e Inter, il Real ha scelto il nuovo bomber

Dalla Spagna affermano che il Real Madrid avrebbe deciso chi sarà l’attaccante nella prossima stagione: buona notizia per l’Inter, pessima per la Juventus.

La sfida eterna fra Juventus ed Inter, nel momento in cui non può manifestare sui campi da gioco, si sposta sul mercato. Sono tanti gli intrecci che potrebbero portare Fabio Paratici a ritrovare il proprio mentore, Beppe Marotta, nei panni di un avversario. Juventus ed Inter si ritroveranno faccia a faccia anche in maniera indiretta: le congiunture astrali del mercato, infatti, potrebbero coinvolgere i due club italiani in disegni molto più grandi e complessi. Specialmente quando c’è di mezzo il Real Madrid, una di quelle società in grado di influenzare le maree del mercato con i propri movimenti, come la luna con quelle terrestri.

Calciomercato Juventus, il Real ha scelto Haaland | L’Inter sorride

L’obiettivo dichiarato del Real Madrid è quello di tornare ‘Galactico’ e la modalità scelta da Florentino Perez è sempre la stessa: intervenire in maniera pesante sul mercato. I movimenti del club iberico, però, potrebbero avere forti ripercussioni anche sul destino di Juventus ed Inter. Secondo quanto riportato da ‘Sport’, il Real Madrid avrebbe deciso di puntare forte su Erling Haaland. L’attaccante del Borussia Dortmund è, da tempo, un obiettivo anche della Juventus e l’inserimento delle ‘Merengues’ potrebbe complicare l’operazione.

Sempre secondo il quotidiano spagnolo, poi, il Real avrebbe deciso di ‘scaricare’ la pista Lautaro Martinez. Un sorriso per l’Inter che potrebbe, quindi, avere qualche speranza di tenere il ‘Toro’ a Milano. L’obiettivo del club iberico è Haaland. Il colosso norvegese classe 2000 ha una clausola di 75 milioni di euro con il Borussia Dortmund, ma questa è esercitabile solamente a partire dal 2022. Chiunque voglia strappare Haaland ai tedeschi prima del 2022 deve quindi essere disposto a trattare.

Le scelte del Real coinvolgono in maniera indiretta anche Juventus ed Inter: Zidane vuole Haaland, tutti gli altri sono avvisati.

