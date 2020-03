Calciomercato Juventus, colpo in Serie A | Trattativa per l’ex Milan

Continua senza sosta il lavoro della Juventus sul fronte calciomercato cercando di anticipare le altre big d’Europa: contatti sempre più frequenti

Nonostante l’emergenza coronavirus la Juventus continua a lavorare sul fronte calciomercato. Il club bianconero starebbe seguendo numerose piste per poi tentare l’assalto decisivo nei prossimi mesi.

Calciomercato Juventus, assalto a Locatelli: pronti 20 milioni!

La Juventus avrebbe messo nel mirino il centrocampista del Brescia, Sandro Tonali, ma sulle tracce del talentino italiano classe 2000 ci sarebbero diversi top club d’Europa. E così come svelato dal portale spagnolo Todofichajes il club bianconero potrebbe pensare anche al centrocampista del Sassuolo, Manuel Locatelli: le due società sarebbero già in trattativa con la valutazione dell’ex Milan che si aggira intorno ai 20 milioni.

Tra acquisti e cessioni la Juventus sarà sempre protagonista in sede di mercato per cercare di innalzare il tasso tecnico in base alla filosofia di gioco di Maurizio Sarri. Nell’ultima stagione sotto la gestione De Zerbi Locatelli è cresciuto a dismisura riuscendo a diventare un giocatore completo anche dal punto di vista mentale mettendo in luce sempre la scelta giusta.

La lista del club bianconero è molto lunga: se non dovesse arrivare Tonali, ecco il nuovo profilo per il centrocampo della Juventus.

