Juventus, ‘caso’ Persico-Rugani | La reazione del club bianconero

Coronavirus, furia Juventus contro Rugani e la compagna, che ha rivelato come il tampone sia stato fatto il giorno della gara contro l’Inter.

Continua a tener banco l’emergenza Coronavirus che sta sconvolgendo l’Italia e non solo. E a tal proposito in casa Juventus la notizia del giorno è legata a Daniele Rugani e in particolare alle parole della compagna del difensore, Michela Persico. Il giocatore toscano è stato il primo positivo al Covid-19 in Serie A. A lui sono poi succeduti, purtroppo, tanti altri tra cui Gabbiadini, Pezzella e Dybala.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, ripresa in dubbio | Nuova clamorosa ipotesi!

LEGGI ANCHE >>> Emergenza coronavirus, nuova autodichiarazione | Scarica QUI il modulo

Juventus, le parole di Michela Persico

“Daniele ha fatto il tampone domenica 8 marzo, e il risultato è arrivato il 9. Io l’ho fatto il 16, una settimana fa. A quel punto, quando ho saputo di Daniele, che non vedo da lunedì 9, anche io non mi sentivo granché bene. Così hanno fatto il tampone anche a me. Sono venuti a farmelo a casa, il personale sanitario pubblico a cui si appoggia la Società” ha dichiarato la fidanzata del giocatore.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Parole che non sono certo passate inosservate, soprattutto perché proprio l’8 marzo Rugani sedeva in panchina nella sfida contro l’Inter in programma a Torino in un Allianz Stadium a porte chiuse.

Juventus, furia contro Rugani

Le parole di Michela Persico non sono fatto piaciute alla società bianconera, che ha subito voluto chiarire la situazione. Stando a quanto riferisce la Juventus, Rugani si sarebbe sottoposto al tampone non l’8 marzo, bensì l’11, al mattino, al J-Medical. E il responso è arrivato la sera stessa, giorno in cui il club ha emanato il comunicato ufficiale.

Nonostante il chiarimento, il club bianconero non ha certamente gradito le dichiarazioni della fidanzata del difensore toscano. Non è escluso che nei suoi confronti possano arrivare provvedimenti o sanzioni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, il Real ha scelto il nuovo bomber

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo in Serie A | Trattativa per l’ex Milan