Calciomercato Inter, Marotta beffato | Doppio scippo

Il PSG potrebbe rovinare i piani di Marotta: Leonardo, infatti, è pronto a fare l’affondo decisivo sull’obiettivo dell’Inter, rischio beffa.

La prossima finestra di mercato si prospetta decisiva per il futuro dell’Inter: potrebbe essere l’estate in cui Lautaro Martinez lascia Milano e Marotta dovrà sostituirlo con un giocatore di prima fascia. La dimensione che vogliono raggiungere i nerazzurri esige la qualità, merce rara e per questo onerosa sul mercato. Ambire ai migliori giocatori al mondo comporta anche avere la concorrenza dei migliori club: proprio come il PSG che potrebbe anticipare l’Inter sul possibile erede di Lautaro.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, ‘carta’ Perisic | Cessione con scambio

Calciomercato Inter, il PSG vuole Aubameyang | Pronta l’offerta

Nella lista stilata da Conte e Marotta per il possibile erede di Lautaro Martinez nell’attacco nerazzurro c’è anche Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaccante gabonese andrà in scadenza nel 2021 con l’Arsenal e non ha alcuna intenzione di rinnovare. Per questo il numero ’14’ dei ‘Gunners’ è fra i giocatori più ambiti sul mercato, e la concorrenza è spietata. Secondo quanto rivelato da ‘Mundo Deportivo’, il PSG avrebbe rotto gli indugi e sarebbe pronto a lanciare un’offensiva per Aubameyang. La valutazione dell’attaccante gabonese, attualmente, è di 55 milioni di euro. Molti meno rispetto alla clausola che il PSG dovrebbe pagare per riscattare Mauro Icardi proprio dall’Inter. Per questo motivo Leonardo sarebbe indirizzato ad affondare su Aubameyang piuttosto che sull’attaccante argentino. Una brutta notizia al quadrato per Marotta: i nerazzurri, infatti, rischiano di vedersi soffiare un obiettivo di mercato e di ritrovarsi in casa un Icardi scontento. Su Aubameyang, peraltro, non c’è solamente la concorrenza dei parigini: anche Barcellona e Manchester United, infatti, starebbero monitorando con attenzione la situazione relativa all’attaccante gabonese.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, sostituto Sanchez | Possibile ‘sgarbo’ al Milan

Brutte notizie per l’Inter, il PSG vorrebbe Aubameyang a tutti i costi e non sarebbe intenzionato a riscattare Icardi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Serie A, ripresa in dubbio | Nuova clamorosa ipotesi!

Calciomercato Juventus, mossa Paratici | Contatti avviati!

Emergenza coronavirus, nuova autodichiarazione | Scarica QUI il modulo