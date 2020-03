Emergenza coronavirus | Ipotesi clamorosa per il calciomercato

Il coronavirus ferma il calcio giocato, ma i problemi non riguardano solo il campo. Difficoltà anche nel calciomercato: arriva la proposta dall’Inghilterra

L’emergenza coronavirus non si placa e il mondo del calcio cerca delle soluzioni per ridurre i possibili danni di questo lungo stop. Non si può sapere quando tutto finirà, l’unica certezza al momento è che da ormai inizio marzo i principali campionati europei sono fermi e senza dei miglioramenti netti rischiano di non ripartire.

Si parla di un possibile rientro in campo a inizio maggio o inizio giugno, soluzione possibile grazie allo spostamento dell’Europeo. Prima però ci sarebbe da risolvere la situazione burocratica riguardante i contratti, visto che in tanti scadranno il prossimo 30 giugno e se non si trova un modo per prolungarli non si può andare avanti.

Calciomercato, ipotesi finestra lunga: trasferimenti possibili fino a gennaio?

Le problematiche inerenti al coronavirus non riguarderanno solo il calcio giocato ma anche il mercato, visto che in questa fase di emergenza non sarebbe facile trattare. Per questo, i vertici del calcio stanno discutendo anche per trovare una soluzione in tal senso.

Come riporta il Mirror, c’è una nuova proposta che arriva principalmente dai club inglesi che potrebbe essere presa in considerazione. Per le società della Premier si potrebbe modificare la data della scadenza del calciomercato, creando una lunga sessione che finirebbe addirittura a gennaio.

È solo un’ipotesi, ma potrebbe anche diventare realtà nelle prossime settimane per risolvere il problema riguardante le difficoltà nel fare affari in questo periodo.

