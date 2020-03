Milan, Pallone d’Oro rubato | L’accusa a Berlusconi

L’ex calciatore Paulo Futre, che ha brillato con le maglie di Atletico Madrid, Porto e Milan, ha accusato Berlusconi di avergli ‘scippato’ il Pallone d’Oro.

Silvio Berlusconi ha scritto la storia del calcio con il Milan: insieme a Santiago Bernabeu è il presidente più vincente della storia del calcio con ben 29 trofei. Durante la sua gestione, poi, nel Milan sono passati grandi stelle come Van Basten, Gullit, Shevchenko, Kakà e molti altri. Fra i grandi calciatori che hanno vestito la maglia rossonera, però, ce n’è uno che lo ha accusato di avergli ‘scippato’ un ‘Pallone d’Oro’.

Milan, Futre accusa Berlusconi: “Mi rubò il Pallone d’Oro”

La gloriosa era Berlusconi ha portato al Milan anche diversi ‘Palloni d’Oro’. Un ex-rossonero, però, ha accusato il Cavaliere di avere interferito per non fargli vincere il celebre premio individuale assegnato da ‘France Football’. Paulo Futre, infatti, in una lunga intervista a ‘Mundo Deportivo’ ha dichiarato: “Nel 1987 ero in lotta per vincere il Pallone d’Oro, ma poi il premio è stato assegnato a Gullit. Si diceva che Berlusconi avesse fatto di tutto per far assegnare all’olandese del Milan il Pallone d’Oro. Io avevo vinto la Champions con il Porto ed in finale avevo disputato la miglior partita della mia vita, mentre Gullit era in rossonero da pochi mesi e aveva vinto solo un campionato olandese”.

Paulo Futre ha vestito la maglia del Milan nella stagione ’95/’96 non lasciando di certo il segno: il portoghese, infatti, giocò una sola partita in Serie A, nell’ultima giornata del campionato contro la Cremonese. Una parentesi non fortunata quella con il Milan, il cui patron, stando alle sue dichiarazioni, gli pure scippato un Pallone d’Oro.

Futre, però, riconosce il talento di Gullit anche se con un pizzico di rammarico: “Si meritava di vincere più Palloni d’oro, ma non quell’anno”.

