Calciomercato Milan, rebus Ibrahimovic | La sua possibile decisione

Tutto cambia improvvisamente nel calcio. Zlatan Ibrahimovic, in scadenza di contratto, starebbe pensando alla sua decisione definitiva

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è sempre molto incerto. Attualmente il campione svedese si trova attualmente in patria per capire quando si tornerà a giocare. E pensa così anche a ciò che succederà in vista della prossima stagione visto il suo contratto in scadenza nel prossimo 30 giugno.

Calciomercato Milan, le ultime sul futuro di Ibrahimovic

Come svelato dal quotidiano Gazzetta dello Sport un suo possibile rinnovo con il club rossonero sembra attualmente sempre più difficile. Dopo il caos societario con l’addio di Boban, il campione del Milan potrebbe anche pensare al ritiro dal calcio giocato. Per ora ha tanti dubbi di ciò che sarà la prossima stagione: dal nome del nuovo allenatore alla strategia del Milan. Tutto dipenderà da diverse dinamiche che potrebbe cambiare nei prossimi mesi al seguito dell’emergenza coronavirus.

Ora la situazione è davvero molto incerta, ma prende quota sempre di più il suo addio. Il suo contratto con il Milan scadrà a fine giugno: finora il suo ritorno in Serie A ha dato una marcia in più alla compagine rossonera che viveva domeniche davvero deludenti. Con il suo arrivo qualcosa è cambiato mettendo a segno una serie di successi consecutivi con l’esplosione improvvisa di Ante Rebic. Anche con diversi gol, il suo modo di giocare impreziosisce anche chi sta al suo fianco: è sempre stata questa la sua qualità maggiore.

Zlatan, che si dice sia ‘corteggiato’ pure dal Monza di Berlusconi e Galliani, pensa così in queste ore al suo ritiro dal calcio giocato, ma non è detta l’ultima parola con lo svedese…



