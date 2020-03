Calciomercato Inter, concorrenza inglese per il difensore della Serie A

L’Inter avrebbe messo gli occhi su un difensore in Serie A, ma cresce la concorrente: anche una squadra di Premier League piomba sul giocatore

L’emergenza Coronavirus ha invaso anche il mondo del calcio, provocando la sospensione dei campionati fino a data da destinarsi. Ma il calciomercato non si ferma e le squadre di Serie A si concentrano sui possibili colpi di mercato estivi. Nella lista dell’amministrato delegato dell’Inter, Beppe Marotta, è presente da tempo il difensore del Verona, Marash Kumbulla. I nerazzurri proporrebbero alla squadra veronese due contropartite, Dimarco e Salcedo. Ma la squadra interista sembrerebbe non essere l’unica interessata al difensore. Secondo quanto riportato da ‘L’Arena’, anche il Chelsea avrebbe messo nel mirino il calciatore gialloblu. La squadra di Frank Lampard sarebbe disposta a mettere sul piatto 23 milioni di euro. Concorrenza che l’Inter dovrà riuscire a superare per assicurarsi il difensore albanese con cittadinanza italiana.

