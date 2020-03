Calciomercato Inter, Mourinho vuole un flop estivo

L’Inter studia le mosse per il prossimo mercato e si prepara a salutare il difensore. Pronto l’assalto dalla Premier League

Il calcio è ormai fermo da quasi un mese e per le società è il momento giusto per fare delle riflessioni su ciò che è stato vissuto in questi mesi. L’Inter può ritenersi soddisfatta perché la mini rivoluzione ha portato i primi frutti, visto che i nerazzurri sono ancora in corsa in tre competizioni nonostante qualche passo falso di troppo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, decisione presa | Sarà del Milan a titolo definitivo!

Beppe Marotta sa che ha già una base importante per ripartire nel migliore dei modi nella prossima stagione. Ci saranno sicuramente altre modifiche per garantire un ulteriore salto di qualità alla rosa allenata da Antonio Conte. E le operazioni non dovrebbero riguardare solo l’attacco, sono previsti cambiamenti anche in difesa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpaccio in Serie A | Tentativo per il pupillo di Sarri

Calciomercato Inter, Godin verso l’addio: Mourinho si fionda su di lui!

Un calciatore che potrebbe salutare già nella prossima estate sembrerebbe Diego Godin. Nel reparto arretrato, forse è il difensore che ha impressionato meno in quanto sembrerebbe poco adatto al 3-5-2 utilizzato dai nerazzurri. Conte gli ha preferito più volte Alessandro Bastoni, che nella prossima stagione potrebbe avere ancor più spazio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, emergenza Coronavirus: frenata Lautaro-Barcellona

L’addio di Godin sembra sempre più probabile e non manca l’interesse di diverse società importanti. Come riporta il Mirror, il Tottenham sembrerebbe pronto a fiondarsi sull’uruguaiano nella prossima estate per rimodellare la propria difesa. La richiesta sembrerebbe arrivare dal tecnico Mourinho, che lo ha cercato già in passato ai tempi del Manchester United.

Dunque potrebbe finire dopo pochi mesi l’avventura di Godin in Serie A, ma il difensore vuole continuare ad alti livelli e potrebbe vivere una stagione importante in Premier League.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Mahrez e Ronaldo! | PSG a gamba tesa

Calciomercato Inter, da Barcellona il rinforzo per la corsia