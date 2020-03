Calciomercato, decisione presa | Sarà del Milan a titolo definitivo!

Il Milan ha iniziato le grandi manovre di mercato per la difesa della prossima stagione: in attesa del rinnovo di Romagnoli, arriva il primo colpo.

In casa Milan permane lo stato di incertezza riguardo agli asset dirigenziali, ma non per questo si è smesso di lavorare sul futuro. I rossoneri nel prossimo mercato hanno, fra gli altri, l’obiettivo di fornire una stabilità al reparto arretrato. Negli ultimi anni, infatti, la difesa del Milan ha visto cambiare molti interpreti senza trovare mai la sicurezza che il reparto richiede. Il piano di Gazidis è quello di dare stabilità alla difesa del ‘Diavolo’ ed acquistare giovani di grande prospettiva. Dalla società rossonera, intanto, arriva il via libera sul primo colpo sul mercato.

Calciomercato Milan, Kjaer verso il riscatto | La decisione

Sono bastate quattro presenze in campionato a Simon Kjaer per dimostrare di essere entrato al meglio nei meccanismi del Milan di Pioli. Questa rapidità di adattamento avrebbe convinto anche la dirigenza rossonera. Secondo fonti del ‘Corriere dello Sport’, il Milan avrebbe deciso di confermare Kjaer e gli uomini di mercato rossoneri sarebbero già al lavoro per il riscatto del difensore. Il danese, arrivato a Milano a gennaio in prestito dal Siviglia, ha superato Musacchio nei piani di Pioli e si sarebbe quindi guadagnato il riscatto. Il Milan sarebbe intenzionato ad esercitare l’opzione di riscatto fissata dal Siviglia a 2,5 milioni di euro. Il centrale classe ’89, che nella prima parte della stagione non ha avuto molta fortuna con la maglia dell’Atalanta, potrebbe aver trovato in ‘San Siro’ la sua nuova casa.

Il Milan è al lavoro per il futuro e avrebbe già preso la decisione definitiva sul destino di Kjaer: il centrale danese verrà riscattato dai rossoneri.

