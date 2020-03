Calciomercato Juventus, Mahrez e Ronaldo! | PSG a gamba tesa

Sarà un’estate davvero complicata per il fronte calciomercato. Il PSG pensa al colpo super proveniente dalla Serie A: offerta da top player

L’emergenza Coronavirus ha dilatato i tempi a disposizione. Con il possibile congelamento di ogni competizione europea, entra subito in gioco così la possibilità di lavorare in ottica calciomercato. Uno dei top club europei, da diversi anni protagonista, è il Paris Saint-Germain che sarebbe sulle tracce dell’algerino dato in uscita dal Manchester City nonché nel mirino della Juventus, Riyad Mahrez.

Calciomercato Juventus, PSG all’assalto di Cristiano Ronaldo

Come svelato dal portale ‘Don Balon’, però, Leonardo avrebbe anche un altro sogno nel cassetto: ossia la firma per un biennale di Cristiano Ronaldo per affiancarlo a Kylian Mbappe (considerato un po’ il suo erede) migliorandone così il rendimento. Sulle tracce del francese c’è il Real Madrid, pronto a fare follie.

La situazione è diventata davvero ingarbugliata con la possibilità di trovare nuovi top player da inserire all’interno della rosa di Tuchel. CR7 porterebbe qualità ed esperienza a Parigi con l’obiettivo di trionfare in campo europeo dopo tante stagioni deludenti in Champions League. L’obiettivo del presidente del club francese, Nasser Al Khelaif, è infatti la conquista della Coppa dalle grandi orecchie.

Cristiano Ronaldo dovrà decidere in tempi brevi il suo futuro, l’addio alla Juve potrebbe non essere così impossibile.

