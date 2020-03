Calciomercato Inter, emergenza Coronavirus: frenata Lautaro-Barcellona

Lautaro Martinez è accostato da diversi mesi al Barcellona, club disposto a pagare la clausola, ma c’è una frenata che fa ben sperare l’Inter

È una buona annata quella che sta vivendo l’Inter, anche se recentemente c’è stato qualche passo falso di troppo. In ogni caso, la rivoluzione della scorsa estate di Beppe Marotta sembrerebbe essere positiva, visto che se la stagione dovesse continuare i nerazzurri sarebbero ancora in corsa per diversi trofei.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Paratici anticipa Zidane | Bernardeschi l’asso nella manica

Un contributo enorme lo dà l’ormai collaudata coppia di attacco composta da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Quest’ultimo ha attirato le attenzioni del Barcellona da ormai diversi mesi e il suo futuro è in bilico. I Blaugrana hanno apprezzato il suo rendimento in Champions League, dove l’argentino è andato a segno per ben 5 volte in 6 gare e ha timbrato il cartellino anche al Camp Nou.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, rebus Ibrahimovic | La sua possibile decisione

Calciomercato Inter, cessione Lautaro: c’è una frenata a causa del coronavirus

L’addio di Lautaro Martinez, però, potrebbe essere meno scontato di quanto attualmente sembra. Il pressing del Barcellona è ormai noto a tutti, visto che lo hanno dichiarato anche i dirigenti stessi e i fuoriclasse come Suarez e Messi. Sulla trattativa, però, potrebbe esserci una frenata in queste settimane.

LEGGI ANCHE >>> Milan, Pallone d’Oro rubato | L’accusa a Berlusconi

Come riporta il Mundo Deportivo, infatti, ora l’Inter sosterrebbe che nessuna squadra sarebbe disposta a sborsare una cifra di 111 milioni di euro entro la scadenza della clausola. Questo perché l’emergenza coronavirus sta portando a una crisi importante che riguarda le aziende normali e anche il mondo del calcio.

Se la situazione dovesse restare critica, dunque, il Barcellona potrebbe decidere di non fare una spesa così alta nei prossimi mesi e i nerazzurri potrebbero trattenere con soddisfazione il proprio gioiello per almeno un’altra stagione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, stop spese folli | ‘Piano’ clamoroso della FIFA

Calciomercato Inter, idea dalla Bundesliga | Conferme dalla Germania