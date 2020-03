Serie A, Pistocchi non risparmia le critiche al sistema calcio

Il giornalista di ‘SportMediaset’ Maurizio Pistocchi ha parlato della situazione Coronavirus che sta coinvolgendo anche tutto il calcio.

Il problema Coronavirus continua ad attanagliare l’Italia e anche l’Europa e tutto lo sport, calcio compreso, resta in ostaggio del Covid-19. In merito alla possibile ripresa dei campionati e della stagione, ma anche sull’attuale situazione della Serie A, ha parlato Maurizio Pistocchi. Il giornalista di ‘Sportmediaset’ ha sottolineato come debba essere fondamentale un ripensamento del sistema calcio.

“I costi vanno assolutamente ridotti” ha dichiarato. CLICCA QUI per leggere l’intervista completa.

