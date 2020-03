Calciomercato Juventus, beffa Guardiola | Assalto al talento della Serie A

Non solo la Juventus, ma anche le altre big d’Europa pronte a mettere a segno un colpo da urlo: assalto di Guardiola in Serie A!

Pep Guardiola continuerà la sua avventura al Manchester City. Il manager catalano sarebbe finito in passato nel mirino della Juventus per il post Sarri, ma dopo l’emergenza coronavirus nulla sarà destinato a cambiare. E così lo stesso allenatore del City potrebe beffare proprio il club bianconero anticipando la concorrenza per il giovane talento della Serie A.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, pronti tre rinnovi | Manca solo la firma

Calciomercato, beffa Juventus: assalto di Guardiola per Tonali

Come svelato dal portale spagnolo don balon Sandro Tonali, centrocampista del Brescia, alla sua prima stagione in Serie A, potrebbe così dire addio per la consacrazione definitiva della sua carriera. Classe 2000, il talento di Cellino potrebbe dire addio in estate con Barcellona e Real Madrid molto interessate a lui. Ma attenzione alla pista che porta proprio al Manchester City con Pep Guardiola pazzo di lui.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, il Real ha scelto il nuovo bomber

Una promessa che è diventata già realtà con tante big d’Europa pronte al colpaccio decisivo. La Juventus, sempre forte sul giocatore, dovrebbe così soffiarlo al presidente Cellino in tempi brevi. Secondo le ultime indiscrezioni lo stesso club bianconero avrebbe bussato alla porta della società bresciana mettendo sul piatto circa 50 milioni di euro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo in Serie A | Trattativa per l’ex Milan