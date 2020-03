Calciomercato Inter, da Barcellona il rinforzo per la corsia

Inter, per la fascia destra spunta il nome di Semedo. Dalla Spagna sicuri: richiesta ufficiale dei nerazzurri al Barcellona.

A caccia di rinforzi da regalare ad Antonio Conte. L’Inter sonda il terreno per portare a Milano volti nuovi da mettere a disposizione del tecnico salentino. E per rafforzare le corsie esterne ecco un nuovo nome arrivare da Barcellona. Ne sono convinti dalla Spagna.

Calciomercato Inter, si punta Semedo

Secondo quanto riferito dal ‘Mundo Deportivo’, l’Inter avrebbe infatti chiesto informazioni su Nelson Semedo, il cui contratto con i catalani scade nel 2022. Il club nerazzurro avrebbe manifestato ufficialmente il proprio interesse per il giocatore lusitano.

Semedo, sottolinea il quotidiano spagnolo, è stato sempre considerato incedibile fino ad ora dal Barcellona, ma non è escluso che in estate possa cambiare idea, specialmente se dovesse arrivare un’offerta congrua e gradita dai ‘Blaugrana’.

Calciomercato Inter, altra contropartita nell’affare Lautaro

Sapendo però dell’interesse nerazzurro per il classe 1993, non è escluso che il Barcellona possa decidere di inserire il portoghese come parziale contropartita per Lautaro Martinez. L’argentino piace tantissimo alla società catalana, ma la clausola da 111 milioni di euro è un prezzo troppo elevato. Per questo non è da escludere che i ‘Blaugrana’ possano inserire possibili contropartite. Oltre a Semedo in lizza ci sono Rakitic e Vidal.

Attenzione però a Coutinho: il Bayern Monaco non è intenzionato a riscattarlo e tornerà a Barcellona e l’Inter è decisamente vigile in merito alla sua situazione.

