Emergenza Coronavirus, nuova ipotesi | Serie A e Champions in estate!

A causa dell’emergenza coronavirus non si conosce ancora con certezza la data della ripresa del campionato italiano: ecco la nuova proposta

Tutto cambia improvvisamente in questi giorni a causa dell’emergenza Coronavirus che ha messo in ginocchio l’Italia. La possibilità di riprendere la Serie A è sempre molto incerta con varie ipotesi per quanto riguarda il nuovo inizio del campionato italiano.

Serie A, la nuova proposta per la ripresa



Da pochi minuti è arrivata la nuova idea rilanciata dal giornalista di Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, che ha rivelato durante la sua trasmissione che si potrebbe così ripartire il primo giugno con la stagione che terminerebbe il 15 luglio. Inoltre, dal 15 al 30 luglio si giocherebbero le Coppe Europee allungando così tutti i tempi.

Inizialmente era stata presa in considerazione l’ipotesi di poter iniziare gli allenamenti nel mese di aprile per essere pronti a giocare a maggio. L’emergenza Coronavirus, però, non intende arrestarsi e così anche il mondo del calcio non sa prendere decisioni al momento adeguate per la ripresa della Serie A. Sul tavolo ci sarebbero tante proposte, che dovranno così essere analizzate con cura per cercare di mettere d’accordo tutte le parti coinvolte.

Nelle prossime settimane dovrebbe così arrivare l’ufficialità delle scelte da parte dell’Assemblea di Lega.

