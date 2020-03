Emergenza Coronavirus, ipotesi clamorosa | Si giocherà oltre Ferragosto!

Il calcio studia una soluzione per tornare in campo ed evitare grosse perdite economiche. Società pronte a ripartire: si può giocare anche ad agosto!

È difficile ad oggi prevedere una fine di questa emergenza coronavirus. Tutto il mondo è ormai coinvolto ed è cambiata la vita di tutti in ogni ambito. Anche il calcio è costretto a fermarsi e non è ben chiaro quando ci sarà una ripresa definitiva. In ogni caso, chi è al vertice non sembra avere alcuna intenzione di sospendere in maniera definitiva i campionati.

L’idea sembrerebbe quella di tornare subito in campo e riprendere da dove ci ci si era lasciati appena il virus lo permetterà. Questo perché, in caso di stop, si creerebbe un danno economico troppo grande per le società e per tutto il sistema calcio ed è una situazione che si vuole evitare a tutti i costi.

Serie A, ripresa prevista per giugno. Le competizioni europee avanti ad agosto!

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la soluzione che circola in questi giorni sembrerebbe quella di far riprendere la Serie A e i campionati europei a inizio giugno, in modo da terminare a inizio o metà luglio. Successivamente poi si penserebbe a Europa League e Champions League.

Le coppe europee, dunque, dovrebbero partire verso fine luglio per terminare la terza settimana di agosto. In questo modo i top club ricaverebbero tutti i soldi previsti a inizio stagione e non ci sarebbero grosse perdite.

Sembrerebbe scongiurata, dunque, l’ipotesi di disputare solo gare di andata nelle coppe europee.

