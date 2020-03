Calciomercato Juventus, sfuma il baby talento | Esce allo scoperto!

La Juventus avrebbe puntato il giovane talento del Lione, ma il calciatore avrebbe preso la sua decisione: vuole giocare in Liga

In casa Juventus si è sempre attivi per cercare di scovare nuovi talenti da acquistare. Gli occhi del CFO bianconero, Fabio Paratici, si sarebbero da tempo posati sul giovane talento del Lione, Rayan Cherki. Il classe 2003 avrebbe suscitato l’interesse juventino e non solo, anche i top club europei starebbero osservando il calciatore francese. Il giovane trequartista durante un’intervista sul canale televisivo del club francese, avrebbe dichiarato il suo desiderio di firmare con il Real Madrid. Le volontà del calciatore spengono così le speranze del club juventino di ingaggiare un altro baby talento molto promettente.

