Calciomercato Milan, futuro Ibrahimovic | Svedese allo scoperto

Le ultime di calciomercato Milan mettono in evidenza le dichiarazioni rilasciate da Zlatan Ibrahimovic in merito al suo futuro

Ai microfoni di ”Svenska Dagbladet’ Zlatan Ibrahimovic non ha confermato ma nemmeno smentito le voci di calciomercato che lo danno intenzionato a dire addio al Milan e al calcio giocato: “Futuro? Vediamo, nemmeno io so cosa voglio, succede qualcosa di nuovo ogni giorno – le dichiarazioni del fuoriclasse svedese, che ha raggiunto la sua casa di Stoccolma dopo lo stop alla Serie A causa scoppio emergenza coronavirus – Dobbiamo solo vivere e goderci la vita. Adesso ho una famiglia di cui occuparmi, da far star bene”. Ibrahimovic ha poi detto che non chiuderà all’Hammarby, club di cui è socio e per il quale “continuerò a occuparmi dall’esterno”, ha concluso. Per il post Ibrahimovic si parla con insistenza di Milik del Napoli.

