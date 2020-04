Calciomercato, no al bomber | Zidane spiana la strada alla Juventus

La posizione di Icardi rimane un grosso nodo da sciogliere per l’Inter: la volontà di Zidane sull’attaccante argentino potrebbe essere decisiva.

In estate l’Inter potrebbe ritrovarsi nuovamente un problema in casa: il PSG non sembra intenzionato a riscattare Mauro Icardi a fine stagione e l’attaccante potrebbe tornare a Milano. Nel progetto iniziato quest’anno dall’accoppiata Conte–Marotta non c’è spazio per l’argentino, ma riuscire a venderlo potrebbe essere difficile. La situazione economica globale causata dal ‘Coronavirus’, appunto, rischia di lasciare i club con poca liquidità da spendere sul mercato. Dal Real Madrid, intanto, potrebbe essere stata presa una decisione importante su Icardi.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, futuro in bilico | “È una follia tutto questo”

Calciomercato Inter, Zidane blocca Icardi | Juve in agguato

Una figura come Icardi è ingombrante per qualsiasi club: chiunque decidesse di puntare sull’attaccante argentino deve garantirgli un ruolo centrale nella squadra e questo non è sempre possibile. Secondo quanto rivelato da ‘Don Balon’, Zidane avrebbe messo un veto per l’arrivo dell’ex capitano dell’Inter. L’allenatore francese non sarebbe un grande fan dell’uomo-Icardi, mentre Florentino Perez vedrebbe bene l’argentino al centro dell’attacco delle ‘Merengues’.

LEGGI ANCHE >>>Inter, cessione Lautaro | Il Barcellona forza la mano

Sempre secondo gli spagnoli, non sarebbe la prima volta che Zidane blocca l’arrivo di Icardi a Madrid: nella scorsa stagione, infatti, il Real era pronto ad avanzare un’offerta all’Inter per l’argentino già a gennaio. Anche in quell’occasione il tecnico franco-algerino avrebbe messo il veto all’operazione: Zidane non vorrebbe avere a che fare né con Icardi né con Wanda Nara, il cui modus operandi non sarebbe considerato accettabile. Finché ci sarà Zidane sulla panchina del Real, è difficile immaginare un’offerta da parte degli spagnoli. Resta, invece, alla finestra la Juventus: l’interesse di Paratici per Icardi ha origini lontane ed i bianconeri potrebbero tentare l’offensiva in estate.

L’Inter potrebbe ritrovarsi con la ‘patata bollente’ in casa in estate: per Icardi non ci sarebbe l’offerta né del PSG né del Real Madrid.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Milan, addio Donnarumma: Juve vigile | L’erede è un Serie A

Juventus, Dybala ammette: ”Opinioni diverse sul taglio stipendi”

Emergenza Coronavirus, Serie A in campo neutro! | I dettagli