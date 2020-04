Milan, addio Donnarumma: Juve vigile | L’erede è un Serie A

Milan, il futuro di Donnarumma sembra sempre più in bilico. Tanti club sul giovane portiere, tra questi c’è la Juventus, che resta vigile.

Un contratto fino al 2021, uno stipendio che sembra decisamente troppo elevato e una possibilità sempre più concreta che Gigio Donnarumma possa dire addio al Milan in estate. Il rinnovo sembra sempre più complesso, soprattutto perché Gazidis sembra intenzionato ad operare un netto taglio degli ingaggi. Considerando che la prossima potrebbe essere l’ultima estate che garantirebbe al Milan di ottenere un introito importante, l’addio del portiere sembra sempre più vicino.

Calciomercato Juventus, non si molla Donnarumma

Le pretendenti per il portiere certamente non mancano. Tante le big estere che sono sul portiere: dal Chelsea, che cerca un sostituto di Kepa Arrizabalaga, al Paris Saint-Germain di Leonardo che non ha mai mollato la pista Donnarumma. Attenzione anche al Real Madrid, che potrebbe puntare sull’italiano al posto di Courtois. Tra i club che però restano vigili c’è la Juventus.

Come riportato da ‘Sportmediaset’, l’agente del giocatore Mino Raiola, vorrebbe trovare al suo assistito un club di maggiore qualità e più ricco rispetto a quello rossonero. La Juve, in questo senso, sarebbe soluzione gradita. Il club bianconero valuta l’occasione, ma c’è da ricordare come Szczesny abbia da poco rinnovato il contratto sino al 2024 e quindi la Juventus non avrebbe esigenza di puntare su un portiere come invece la hanno altre società.

Calciomercato Milan, due idee straniere per la porta

Nel frattempo il Milan si guarda intorno per trovare possibili sostituti dell’estremo difensore campano. Un’idea porta a Meret, che al Napoli è chiuso da Ospina, mentre l’altra proprio a Kepa, che il Chelsea punta a cedere. Dal Portogallo però spunta una nuova opzione. ‘O Jogo’ sottolinea che il club rossonero starebbe pensando a Luis Maximiano, estremo difensore dello Sporting CP. Anche lui classe 1999, Maximiano si è conquistato il posto da titolare a stagione in corso e potrebbe essere un profilo decisamente gradito dal nuovo corso Milan vista la giovane età e l’ingaggio certamente più abbordabile.

Ma il Milan starebbe pensando anche di riportare in Italia Alban Lafont. Il portiere della Nazionale francese Under 21 è in prestito al Nantes, che però potrebbe avere difficoltà a pagare i 7 milioni di euro necessari a riscattarlo dalla Fiorentina. L’ex viola, peraltro, sarebbe felice di tornare in Serie A per dimostrare il suo valore.

