Calciomercato Juventus, insidia dalla Premier League | Lo vuole Klopp!

La concorrenza sul millennial spagnolo si fa sempre più ardua per la Juventus: su di lui, adesso, ci sarebbe anche il Liverpool di Klopp.

Riuscire ad anticipare gli altri grandi club sui migliori talenti del panorama calcistico europeo è una prerogativa fondamentale per rimanere nella cerchia delle migliori squadre. Lo sa bene la Juventus che, da anni, cerca di essere sempre presente sui calciatori emergenti più interessanti. La concorrenza però, talvolta, è difficile da battere: specialmente quando si parla del Liverpool di Jurgen Klopp.

Calciomercato Juventus, Klopp vuole Ferran Torres | Le ultime

La Juventus, fra le ‘big’, è stata una delle prime a muoversi per Ferran Torres. Il tempismo ha permesso a Paratici di essere in pole position per il prodigioso esterno classe 2000 del Valencia. Ferran Torres, però, fa gola a molti altri grandi club: anche Real Madrid e Barcellona non mollano la presa sulla stellina iberica. La concorrenza più temuta dai bianconeri, in ogni caso, arriva dall’Inghilterra.

Secondo quanto rivelato da ‘Don Balon’, infatti, Klopp sarebbe rimasto molto colpito dalla crescita di Ferran Torres e vorrebbe inserirlo nella rosa del suo Liverpool. L’esterno spagnolo andrà in scadenza di contratto con il Valencia nel 2021 ed il rinnovo non è all’orizzonte. Per questo motivo il millennial potrebbe essere acquistato a ‘prezzo di favore’, anche se serviranno almeno 55 milioni di euro.

La Juventus non molla Ferran Torres e gioca la carta Ronaldo, suo idolo d’infanzia, ma l’inserimento del Liverpool spaventa i bianconeri.

