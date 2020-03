Calciomercato Juventus, Inter spiazzata | La decisione su Dybala-Icardi

Quello tra Juventus e Inter può diventare nuovamente un asse caldo di calciomercato. Nuova proposta dei nerazzurri, arriva la risposta dei bianconeri

Le lotte tra Juventus e Inter sono ormai infinite, le due società si sono affrontate più volte in questa stagione se consideriamo le sfide di calciomercato e quelle sul campo. D’altronde Fabio Paratici e Beppe Marotta hanno lavorato insieme per tanti anni e possono avere tutt’oggi delle idee condivise.

Da Lukaku a Kulusevski per finire con Eriksen, sono stati tanti gli obiettivi in comune di nerazzurri e bianconeri. Le due società, però, sono state in contatto già nella scorsa estate per imbastire anche degli scambi tra loro. Su tutti, il più discusso è stato quello che avrebbe riguardato Paulo Dybala e Mauro Icardi, ma poi non si è fatto più nulla.

Calciomercato Juventus e Inter, nuova ipotesi di scambio Dybala-Icardi. I bianconeri dicono no

Le parti potrebbero trattare nuovamente nella prossima sessione di mercato estiva. Icardi ha vissuto un grande inizio di stagione e ha continuato a fare ciò che gli riesce meglio, ovvero segnare. L’argentino, però, potrebbe non essere riscattato dal PSG e un indizio potrebbe arrivare dal fatto che, prima della sosta, si è seduto per diverse settimane in panchina saltando quasi interamente le due gare di Champions League contro il Borussia Dortmund.

Se Icardi dovesse rientrare all’Inter, dunque, i nerazzurri sarebbero costretti a muoversi nuovamente per trovare una soluzione per l’addio. L’attaccante non rientra nei piani di Conte e quindi non ci sono possibilità di una sua permanenza a Milano, per questo Beppe Marotta potrebbe nuovamente bussare alla porta dei bianconeri per lo scambio con Paulo Dybala. La Joya però sta vivendo una stagione da fuoriclasse e al momento la Juventus sarebbe pronta a dire di no perché ritiene che il valore di Dybala superiore ai 100 milioni di euro mentre quello di Icardi si aggira sui 60/70 milioni ed è al ribasso.

L’Inter dunque si prepara a un nuovo mercato infuocato per Mauro Icardi mentre la Juventus farà di tutto per difendersi dalle offensive per Paulo Dybala dopo una stagione straordinaria.

