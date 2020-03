Calciomercato Inter, cessione Lautaro | I nerazzurri dettano le condizioni

Lautaro Martinez potrebbe lasciare l’Inter al termine della stagione, ma la società nerazzurra ha fissato i punti di una sua possibile cessione: ecco il piano

Una stagione davvero da incorniciare per Lautaro Martinez. L’attaccante argentino dell’Inter si è consacrato nel calcio che conta grazie ad un’annata entusiasmante nel ruolo di seconda punta nel 3-5-2 ideato da Antonio Conte. Tanti gol, diversi assist e un feeling particolare con Romelu Lukaku: ora sulle sue tracce ci sarebbero i maggiori club europei pronti a fare follie per il sudamericano.

Calciomercato Inter, la strategia per Lautaro Martinez

Come svelato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ l’Inter lascerebbe partire il Toro soltanto per il Barcellona per i soldi della clausola pari a 111 milioni di euro, accettando al massimo una contropartita tecnica: Semedo e il grande desiderio di Conte, Arturo Vidal, i candidati ad oggi più forti. Anche il Manchester City, guidato da Pep Guardiola, potrebbe provare l’assalto, ma lui preferirebbe giocare in coppia con il suo connazionale e amico Lionel Messi.

Infine, lo stesso Lautaro non vorrebbe rompere con l’Inter, ma sarebbe propenso a terminare la sua avventura lasciandosi con sorrisi ed abbracci.

Il futuro di Lautaro sembra essere più lontano dall’Inter, ma a causa dell’emergenza coronavirus tutto si trova in una fase di stallo in attesa di nuove comunicazioni.

