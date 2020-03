Calciomercato Inter, delusione Godin | Il sostituto arriva dalla Premier

L’Inter la prossima estate potrebbe tornare alla carica per un nuovo centrale, soprattutto dopo l’annata deludente di Godin.

La prossima sarà una campagna acquisti estiva estremamente intensa per l’Inter di Antonio Conte che vive un momento di transizione e crescita collettiva che porterà la squadra ad un ulteriore miglioramento alla riapertura del calciomercato. Tra i ruoli maggiormente attenzionati da Marotta e soci c’è sicuramente la difesa, elemento fondamentale del gioco di Conte. L’ex commissario tecnico della nazionale ha infatti regalato forza e solidità alla squadra grazie ad un granitico 3-5-2 che fa proprio della qualità del trio difensivo il proprio punto focale. Eppure nel meccanismo nerazzurro c’è chi come Diego Godin non ha rispettato a pieno le aspettative estive. L’uruguaiano ex Atletico Madrid era infatti arrivato a Milano con il chiaro compito di diventare la ciliegina sulla torta di un reparto già molto forte e bisognoso di crescere dal punto di vista dell’esperienza. Problemi fisici e prestazioni non esaltanti hanno però condizionato fin qui l’annata dell’esperto difensore. Per tutte le ultime notizie sul mercato e non solo –>> CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, occhi in Inghilterra: idea Akè per sostituire Godin

Diego Godin è dunque apparso ben lontano dal condottiero che guidava con qualità e personalità la difesa dell’Atletico di Simeone, motivo per cui l’Inter ha deciso di guardarsi intorno per cercare un nuovo centrale. Per l’eventuale sostituzione dell’uruguaiano i nerazzurri potrebbero lanciare un occhio in Premier League dove spicca il talento di Nathan Akè.

Centrale classe 1995 veloce e dinamico, capace di integrarsi perfettamente nello schema difensivo a tre di Antonio Conte che ne apprezza particolarmente le qualità. L’ex ct infatti ai tempi del Chelsea lo richiamò ai ‘Blues’ esercitando l’opzione, a testimonianza della grande stima nei suoi confronti. L’olandese è ancora giovane ma ha già acquisto il giusto bagaglio di esperienza in un campionato complesso come la Premier, motivo per cui potrebbe essere davvero la ciliegina sulla torta per la difesa dell’Inter. Il contratto di Akè scade nel giugno 2022 e il Bournemouth non potrà dunque richiedere cifre folli per il proprio leader difensivo.

