Calciomercato Inter, Marotta tutto a sinistra | Suggestione in Bundesliga con scambio

Durante la sosta forzata, l’Inter studia dei colpi importanti per il prossimo calciomercato. Nel mirino un esterno autore di una grande annata

L’Inter pensa al prossimo calciomercato e va a caccia di elementi importante per rinforzare la propria rosa. L’estate scorsa è stata rivoluzionaria per i nerazzurri, in quanto è stata costruita una base importante da cui ripartire nei prossimi mesi, magari con qualche tassello in più. I risultati tutto sommato sono positivi in questa stagione, ma con qualche modifica si potrebbe puntare ad obiettivi ancor più importanti in Serie A.

Un ruolo che potrebbe essere rivoluzionato potrebbe essere quello riguardante la fascia sinistra, dove Antonio Conte ha avuto qualche problema di troppo per il lungo infortunio di Asamoah e le prestazioni poco convincenti di Biraghi.

Calciomercato Inter, tentativo per Kostic: sul piatto soldi più Asamoah

L’Inter pensa da tempo a Marcos Alonso per rinforzare la propria fascia, ma ci sarebbe un altro obiettivo importante per i nerazzurri. Come riporta Tuttosport, in estate la società di Milano potrebbe fare un tentativo per Filip Kostic, esterno sinistro che sta vivendo un’altra grande stagione con la maglia dell’Eintracht Francoforte.

Il suo costo potrebbe aggirarsi sui 40 milioni di euro ma l’Inter vorrebbe alleggerire la cifra inserendo delle contropartite. Un calciatore che potrebbe partire ed essere inserito nella trattativa potrebbe essere proprio Kwadwo Asamoah, visto che in questa stagione ha creato diverse difficoltà a causa della sua lunga assenza per infortunio.

Kostic è un calciatore importante nello scacchiere del suo club e quest’anno ha realizzato già 7 reti in 30 partite, numeri ottimi per un esterno. Potrebbe essere l’ideale per il gioco richiesto da Antonio Conte.

