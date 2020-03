Calciomercato Juventus, concorrenza spietata | Nuova ‘minaccia’ per il gioiello

La Juventus, e non solo in Italia, avrebbe messo nel mirino un giovane attaccante spagnolo: la nuova concorrente arriva dalla Premier League

Cominciano a delinearsi gli obiettivi per la prossima finestra di calciomercato. Le squadre di Serie A sono alla ricerca di talenti da inserire nelle rose della prossima stagione. La Juventus sembrerebbe aver puntato l’attaccante che milita in Liga. Oltre alla concorrenza dell’Inter, dall’Inghilterra, sembrerebbe esserci un club di Premier League pronto ad inserirsi nell’ennesimo derby d’Italia in chiave mercato.

Calciomercato Juventus, la concorrenza per Ferran Torres arriva dalla Premier: c’è anche il Liverpool

La prossima finestra di calciomercato potrebbe vedere accendersi l’ennesimo derby d’Italia. Infatti sia Juventus che Inter avrebbero messo gli occhi sul gioiello del Valencia, Ferran Torres. Lo spagnolo classe 2000 avrebbe una valutazione di circa 50 milioni ed i nerazzurri avrebbero già in mente di mettere sul piatto alla società spagnola come contropartita Ivan Perisic, mentre i bianconeri potrebbero inserire nella trattativa uno tra Bernardeschi ed Higuain. Oltre a dover affrontare la concorrenza di Barcellona e Real Madrid, i due club italiani dovranno vedersela anche con i campioni d’Europa. Infatti, secondo quanto riportato dal ‘The Mirror‘, anche il Liverpool avrebbe puntato il giovane attaccante spagnolo.

Anche la squadra guidata da Jurgen Klopp sarebbe rimasta impressionata dalle qualità del calciatore, inserendosi nella corsa per acquistarlo. Si complica ulteriormente per le due società italiane la strada che porta al giovane gioiello del Valencia, superare la grande concorrenza dei migliori club d’Europa non sarà semplice.

