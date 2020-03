Calciomercato Milan, colpaccio a zero | Arriva la conferma dell’addio

Pedro conferma l’addio al Chelsea a fine stagione: occasione per il Milan, ma lo spagnolo piace anche ad Inter e Roma

In attesa di capire quando si potrà tornare in campo per via dell’emergenza Covid-19, i club studiano già in vista della prossima stagione, soprattutto per quanto riguarda il mercato. In casa Milan tanti sono ancora i punti interrogativi: dal nome del prossimo tecnico all’eventuale permanenza di Paolo Maldini. Intanto però una novità importante in chiave mercato arriva dall’Inghilterra.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, il colpo arriva dal Barcellona | Ma che concorrenza

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, decisione presa | Sarà del Milan a titolo definitivo!

Calciomercato Milan, la conferma di Pedro

Intervistato dal ‘The Independent’, Pedro ha infatti confermato che non resterà al Chelsea il prossimo anno. L’attaccante spagnolo ha sottolineato che lascerà il club londinese e non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno. “Al momento ci sono decisamente cose più importanti a cui pensare. Il mondo intero è chiamato ad aiutarsi ed essere solidale per cercare di sconfiggere la battaglia del Coronavirus. Noi siamo in quarantena perché purtroppo un nostro compagno (Hudson-Odoi) ha contratto il virus, ma fortunatamente lui sta bene e siamo molto felici”.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Pedro ha confermato come non rinnoverà: “Sto per terminare la mia avventura al Chelsea. Per quello che poi sarà il mio futuro si vedrà. Per prima cosa bisogna fare in modo che venga fermato questo virus. Non sappiamo nemmeno quando potremo tornare ad allenarci e giocare”.

Calciomercato Milan, che sfida per Pedro

L’ex attaccante del Barcellona è da tempo nei radar rossoneri. Il Milan lo seguiva già più di un anno fa e negli ultimi tempi il suo nome era tornato di moda. Il club rossonero ha pensato infatti anche a lui come profilo per l’attacco per rimpiazzare Suso. Il fatto di liberarsi a zero può rappresentare una grande occasione per il club rossonero, ma la situazione è tutta da definire. Maldini ha sempre sottolineato l’importanza di aggiungere giocatori esperti alla rosa e lo spagnolo sarebbe un profilo decisamente gradito alla bandiera rossonera. Non è però detto che Gazidis possa vederla allo stesso modo. Se poi in panchina dovesse arrivare Rangnick, fautore di una politica improntata sui giovani, l’acquisto di Pedro rischierebbe di sfumare.

E a quel punto potrebbero approfittarne altri club. Dall’Inter, con Conte che ha avuto modo di allenare il giocatore a Londra e sarebbe felice di riaverlo in nerazzurro, alla Roma, anche lei in passato vigile sulla situazione del classe 1987. Attenzione però anche alla suggestione Barcellona, che potrebbe tentare di riaccogliere a casa il figliol prodigo.

LEGGI ANCHE >>> Emergenza Coronavirus, ipotesi clamorosa | Si giocherà oltre Ferragosto!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, rebus Ibrahimovic | La sua possibile decisione