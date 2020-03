Juventus, Neuer innesca l’effetto domino | Ribaltone tra i pali

Il Bayern Monaco potrebbe rompere con il portiere tedesco e tentare l’assalto a Szczesny. La Juventus sostituirebbe l’ex Roma con Donnarumma dal Milan

Nuova fumata nera tra il Bayern Monaco e Neuer. Ancora un nulla di fatto nel nuovo incontro tra le parti per il rinnovo del portiere tedesco, in scadenza attualmente nel giugno 2021 con la formazione campione di Germania. Neuer non ha gradito nei mesi scorsi l’ingaggio del giovane Nubel, che a luglio sbarcherà a parametro zero in Baviera terminato il contratto con lo Schalke 04.

Mossa che ha infastidito non poco Neuer, oltre all’offerta presentata dal Bayern inferiore rispetto ai 15 milioni a stagione che il 33enne estremo difensore percepisce attualmente. Si rischia perciò di arrivare ad una clamorosa rottura, con i bavaresi che in caso di divorzio avrebbero intenzione di affiancare a Nubel un portiere esperto e con pedigree internazionale.

Calciomercato Juventus, Bayern su Szczesny: Paratici accelera per Donnarumma

Tra questi rientrerebbe sicuramente Wojciech Szczesny, di recente blindato dalla Juventus con un nuovo accordo fino al 2024 a quasi 8 milioni all’anno. Il rapporto tra il polacco e la ‘Vecchia Signora’ è solidissimo, ma un’offerta allettante tra i 40 e i 50 milioni di euro potrebbe far riflettere la dirigenza della Continassa nel prossimo mercato estivo.

La Juve in tal caso avrebbe bisogno di reperire un nuovo big tra i pali e la scelta del CFO Paratici ricadrebbe su Gianluigi Donnarumma. I bianconeri sono sempre vigili agli scenari sul baby guardiapali del Milan, il cui prolungamento del contratto con il ‘Diavolo’ è in alto mare. I rossoneri per non perderlo a parametro zero nel 2021 potrebbero abbassare le richieste sul suo cartellino, che adesso si attesta intorno ai 50 milioni di euro. La Juventus farebbe leva inoltre sugli ottimi uffici con Mino Raiola, agente che cura gli interessi del nazionale azzurro. Per Donnarumma i campioni d’Italia dovranno però prestare attenzione alla concorrenza soprattutto di Real Madrid e PSG. L’addio al Bayern di Neuer – che può finire nei radar del Chelsea per rimpiazzare Kepa – andrebbe così a generare un effetto domino, che vedrebbe protagonista anche la Juve nella prossima campagna trasferimenti.

G.M.