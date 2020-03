Calciomercato Juventus, Sarri ha deciso | Ecco il nuovo 9

Il prossimo anno la Juventus potrebbe andare a caccia di un nuovo centravanti. C’è un nome che gode della stima di Maurizio Sarri.

Al termine della stagione Gonzalo Higuain potrebbe lasciare la Juventus con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto prevista nel 2021. Così facendo i bianconeri dovranno poi concentrarsi su un nuovo numero nove da regalare a Maurizio Sarri. Dopotutto il fatturato offensivo del club piemontese si affida quasi esclusivamente ai numeri stellari di Cristiano Ronaldo, mal accompagnato nella statistica relativa ai gol dai suoi compagni di reparto. Proprio il ‘Pipita’ è andato a segno appena 8 volte in tutte le competizione, confermando dunque una scarsa confidenza in zona gol nella sua seconda esperienza alla Juve. Da qui la continua ricerca di una prima punta da parte della dirigenza bianconera come testimoniato dai nomi dei vari Icardi, Kane e Gabriel Jesus. Proprio il brasiliano potrebbe diventare una suggestiva ipotesi di calciomercato. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ecco il nuovo 9 | C’è l’apertura

Calciomercato Juventus, Gabriel Jesus pupillo di Sarri

Il nome di Gabriel Jesus, attualmente in forza al Manchester City, stuzzica la fantasia di Maurizio Sarri. A confermarlo il giornalista Ciro Venerato che ne ha parlato chiaramente a ‘Radio Sportiva’.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, affare fatto! Raiola porta l’erede di Higuain

Questo il pensiero del tecnico di Figline sul giovane brasiliano: “Ti posso assicurare che si tratta del nome che il mister aveva suggerito alla dirigenza bianconera quando si parlava dei possibili addii di Gonzalo Higuain e Paulo Dybala. Alla fine la trattativa tra la Juventus e il Manchester City per Gabriel Jesus non è andata in porto, ma Maurizio Sarri è un grande estimatore del calciatore“. Chissà quindi che Jesus non torni di moda con l’eventuale partenza proprio di Higuain.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, dalla Spagna | Ecco il bomber che vuole Sarri

Calciomercato Juventus, beffa Guardiola | Assalto al talento della Serie A