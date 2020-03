Calciomercato Juventus, obiettivo terzino | Conferme su colpo ‘Galactico’

Uno dei focus della Juventus sul mercato è quello degli esterni: Paratici continua a seguire Emerson Palmieri e prova il colpaccio dal Real Madrid.

La Juventus negli ultimi anni è rimasta al vertice del calcio italiano ed europeo grazie ad una programmazione mirata, e la prossima estate non farà eccezione. I bianconeri nel prossimo calciomercato interverranno su quei reparti che in stagione sono apparsi maggiormente lacunosi. A riguardo, uno dei focus di Fabio Paratici sarà quello degli esterni: Sarri, infatti, diverse volte si è ritrovato ad avere la coperta un po’ troppo corta sulle fasce. Per questo motivo la Juventus non smette di seguire Emerson Palmieri, che il tecnico bianconero ha già avuto al Chelsea, ma la suggestione di Paratici è un’altra.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, colpaccio in Serie A | Tentativo per il pupillo di Sarri

Calciomercato Juventus, è Hakimi il grande obiettivo di Paratici | Le ultime

La Juventus è pronta ad intervenire con decisione sul mercato per rinforzare gli esterni: sulla sinistra rimane in pole position Emerson Palmieri, per il quale il Chelsea chiede almeno 30 milioni. Sulla destra, invece, ‘Madama’ sogna in grande. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, Paratici avrebbe messo gli occhi su Achraf Hakimi. L’esterno marocchino classe ’98, di proprietà del Real Madrid, negli ultimi anni ha fatto scintille con il Borussia Dortmund.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Mahrez e Ronaldo! | PSG a gamba tesa

Il prestito biennale a Dortmund finirà in estate e Hakimi rientrerà a Madrid. La Juventus sarebbe rimasta folgorata dalla trazione offensiva di cui è dotato l’esterno marocchino: fra Champions League e Bundesliga sono addirittura sette le reti di Hakimi con il Borussia Dortmund, e anche l’Inter ne sa qualcosa. L’idea Hakimi per la Juve è stata ‘anticipata’ due mesi fa da ‘Calciomercatoweb.it’. Quella di Paratici, però, rischia di rimanere una suggestione: il Real Madrid sembra intenzionato a puntare su Hakimi, dandogli finalmente la possibilità di giocare al ‘Santiago Bernabeu’. La Juventus, però, resterà in agguato.

La Juventus continua a lavorare per Emerson Palmieri sulla sinistra, mentre sulla destra il sogno è Achraf Hakimi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Sarri ha deciso | Ecco il nuovo 9

Serie A, Pistocchi non risparmia le critiche al sistema calcio

Calciomercato Inter, emergenza Coronavirus: frenata Lautaro-Barcellona