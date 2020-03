Calciomercato Juventus, assalto al top player | I dettagli

La Juventus non si ferma nonostante l’emergenza Coronavirus. Assalto totale del club bianconero per il top player: pronto un quadriennale per lui!

La Juventus continua a lavorare in vista della prossima stagione con la possibilità di acquisti di top player. Il club bianconero non vede l’ora di ritornare in campo per cercare di cullare il sogno Europa.

Calciomercato Juventus, assalto a Marcelo

Come svelato da ‘Marca’, che però cita ‘La Stampa’ di Torino, nel mirino della Juventus c’è il terzino brasiliano del Real Madrid, Marcelo. Il laterale sudamericano sarebbe fuori dai piani tecnico-tattici di Zinedine Zidane e così il club bianconero prova l’assalto decisivo offrendo un contratto per i prossimi quattro anni.

Dopo 16 stagioni potrebbe arrivare così l’addio di Marcelo al Real Madrid. Dopo tanti successi e trionfi vincendo tutto ciò che c’era da vincere, il terzino brasiliano potrebbe raggiungere a Torino il suo amico Cristiano Ronaldo. I due hanno avuto sempre un ottimo rapporto e così la coppia sul versante mancino si potrebbe ripresentare sotto al gestione di Maurizio Sarri.

Già da tempo nel mirino della Juventus, il club bianconero proverà così a chiudere rinforzare la fascia mancina con l’innesto di Marcelo.

